Туристы оказались в ловушке в лифте горящего отеля на Майорке

Двум десяткам человек потребовалась медицинская помощь после ЧП в отеле на Майорке. Они надышались дымом во время пожара в курортном отеле Bellevue Bonita and Club Resort, работающем по системе "все включено" в Пуэрто-де-Алькудия, сообщает The Daily Mail.

Сигнал тревоги прозвучал после 9 утра в четырехзвездочном комплексе на северо-востоке Майорки. Местные пожарные сообщили, что в машинном зале лифта вспыхнул пожар. Несколько туристов оказались заблокированы в лифтах отеля.

По данным издания, персонал отеля был эвакуирован. Заблокированных в лифте постояльцев освободили. На борьбу с огнем были мобилизованы пожарные из Инки, Алькудии и Арты.