Сообщается об ухудшении состояния Аллы Пугачевой на фоне разлада с Галкиным*

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина* серьезные проблемы. На публике певица и иноагент пытаются показывать идиллию, а дома ругаются каждый день. О разладе между супругами рассказали близкие Примадонны.

Якобы скандалы возникли из-за того, что Алла Борисовна хочет вместе с детьми вернуться в Россию. Как пишет SHOT, артистке важно, чтобы Гарри и Лиза получили образование в Москве. Но стало очевидно, что физически это невозможно. Внимание прессы, критика со стороны соотечественников и возможное задержание Максима Галкина* при пересечении границы сделали мечты о возвращении утопией. Приятели Аллы Борисовны признались, что артистка уже не может скрывать неприязнь к мужу.

Сексолог и психолог Валентин Денисов-Мельников рассказал, что из-за стресса, который был вызван бегством из России, душевное состояние Примадонны могло ухудшиться.

"Из-за стресса может произойти трансформация психики, генерализованное тревожное расстройство. Охлаждение отношений во взрослом возрасте особенно тяжело переживается. Когда рушится привычное, люди находятся в невротическом состоянии", — сообщил специалист в беседе с "Абзацем".

Также, по словам психолога, переезд в другую страну мог стать для Пугачевой большим стрессом. В пожилом возрасте, а Алле Борисовне уже 76 лет, люди предпочитают жить спокойно, а не начинать все сначала. Подобные перемены только добавляют волнения.

Напомним, Пугачева с детьми покинула Россию три года назад после того, как Максима Галкина* признали иноагентом. Примадонна с тех пор скитается по миру — певица жила в Израиле, а сейчас находится на Кипре.

* признан иностранным агентом на территории России