МИД России заявил о кампании на подрыв отношений Москвы и Тегерана

В СМИ Ирана в последнее время появляются недостоверные публикации о внешней политике России. Их цель - бросить тень на дружественные российско-иранские отношения, сказано в заявлении МИД России.

Появление этих материалов скоординировано враждебными двум странам силами. Это дезинформационная кампания, нацеленная на подрыв стратегического партнерства между дружественными странами, на дискредитацию последовательной поддержки, которую Россия оказывала и оказывает своему южному соседу, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Наиболее одиозная мысль была высказана членом иранского совета Мохамедом Садром. Он 24 августа бездоказательно заявил, что Россия передала Израилю разведывательную информацию с точными координатами всей иранской ПВО. В МИД подчеркнули, что Москва заняла однозначную позицию относительно неспровоцированных военных ударов Израиля и США по территории Ирана. Россия их решительно осудила, заявили в МИД России.