11-летняя дочь Навки и Пескова сделала трогательное признание

Дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова 21 августа исполнилось 11 лет. Олимпийская чемпионка поздравила Надежду с днем рождения, выложив на своей странице в соцсети несколько фотографий дочери. Девочка решила ответить маме.

Младшая дочь спортсменки в личном блоге поделилась с подписчиками трогательным признанием. Надя опубликовала коллаж из архивных фотографий со звездной мамой. В подписи к снимкам дочь призналась Навке в любви. Девочка дала понять, что ее связь с мамой неразрывна.

"Кого-то никогда не перестанешь любить", — написала Надежда Пескова.

Напомним, Надежда младшая дочь Татьяны Навки. Девочка родилась в 2014 году, ее отец — муж олимпийской чемпионки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также у спортсменки есть 25-летняя наследница Саша от брака с фигуристом Александром Жулиным.