Путин: Си Цзиньпин — настоящий лидер крупной мировой державы

Президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству "Синьхуа" назвал председателя КНР Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителем. Текст интервью опубликовал Кремль 30 августа в преддверии предстоящего визита российского лидера в Китай.

"Председатель Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны, знаю это из личного общения с ним. Он настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам", — сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что "исключительно важно для Китая, что именно такой человек находится у руля государства в непростой, переломный момент международной жизни".

"Глава КНР дает пример всему миру, каким может и должен быть сегодня взаимоуважительный, равноправный диалог с зарубежными партнерами. И в России высоко ценят искреннее желание главы китайского государства всесторонне развивать отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с нашей страной", — подчеркнул Путин.

31 августа в Китае стартует саммит Шанхайской Организации Сотрудничества в городе Тяньцзине. После Владимир Путин направится в Пекин на торжества в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.