Россия и Китай единым фронтом выступают против незаконных санкций, заявил Путин

Российская Федерация и Китайская Народная Республика считают санкции в мировой торговле дискриминационными. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью китайскому агентству "Синьхуа".

"Единым фронтом противостоим дискриминационным санкциям в мировой торговле, которые препятствуют социально-экономическому развитию государств объединения и всей планеты", — отметил Владимир Путин.



Президент России добавил, что Россия и Китай вместе будут работать во имя прогресса на благо всего человечества.