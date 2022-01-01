Путин: спорт должен быть максимально огражден от политизации

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил КНР за активное участие в международных спортивных проектах, организованных Россией. Об этом он сказал в интервью китайскому агентству "Синьхуа".

"Благодарим китайских партнеров за активное участие в международных российских спортивных проектах, среди которых инновационные "Игры будущего", Игры стран БРИКС и многие другие", — поделился президент России.

Путин отметил, что сборная Китая была одной из самых представительных на этих соревнованиях.

"Считаем, что спорт должен быть максимально огражден от политизации", — заключил президент России.

В 2022 году международная федерация футбола (ФИФА) и союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российские команды от соревнований под их эгидой до дальнейшего уведомления.

В феврале 2025 года Международная федерация хоккея продлила отстранение хоккейной сборной России от участия в соревнованиях под эгидой организации.