Путин назвал Россию одним из крупнейших рынков экспорта китайских автомобилей

Президент России Владимир Путин заявил, что российский рынок является одним из ключевых рынков экспорта авто из Китая. Об этом он рассказал в интервью китайскому агентству "Синьхуа".

"Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР", — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Москва локализует не только китайские автомобили, но и бытовую технику.

Владимир Путин отметил, что на данный момент идет совместное строительство передовых производственных и инфраструктурных объектов. Он добавил, что планируется активное развитие индустрии строительных материалов.

Также глава Кремля сообщил, что страны работают над поставками российского мяса в Китай.

"Словом, экономическое сотрудничество, торговля, промышленная кооперация между нашими странами развиваются по множеству направлений. В ходе моего предстоящего визита обязательно обсудим дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества и новые шаги по его активизации на благо народов России и Китая", — подытожил Путин.

31 августа в Китае стартует саммит Шанхайской Организации Сотрудничества в городе Тяньцзине. После Владимир Путин направится в Пекин на торжества в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.