Путин заявил о солидарности с Китаем перед визитом в Пекин

31 августа начинается официальный визит Владимира Путина в Китай. В Тяньцзине президент России выступит на саммитах Шанхайской организации сотрудничества с участием стран СНГ и БРИКС, а затем отправится в Пекин, где проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и серию двусторонних встреч.

Также российский лидер примет участие в торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией. В преддверии визита президент дал интервью китайскому агентству "Cиньхуа". Путин заявил: отношения Москвы и Пекина вышли на небывало высокий уровень.

Сотрудничество России и Китая в многосторонних форматах – огромный пласт наших отношений и, безусловно, значимый фактор глобальной политики. Обмен мнениями по ключевым международным сюжетам раз за разом подтверждает, что у Москвы и Пекина – широкая общность интересов и схожие взгляды на принципиальные вопросы. Мы смотрим в одном направлении в том, что касается продвижения справедливого, многополярного мироустройства с опорой на страны мирового большинства.

Закреплённые в Уставе ООН и других международных документах итоги Второй мировой войны незыблемы, их ревизия недопустима. Это - наша общая с китайскими друзьями твердая позиция, сказал президент. Но, по его словам, в некоторых странах Европы ретушируют неудобные исторические факты: там фактически идёт пересмотр итогов Второй мировой войны, откровенно игнорируются вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов.

"Историческая правда фальсифицируется и замалчивается в угоду политической конъюнктуре. Под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм", - указал Путин.