Индонезию охватили массовые протесты

В Индонезии растёт число городов, охваченных массовыми протестами. Участники акций выходят на улицы и устраивают погромы.

Изначально поводом стали публикации в СМИ о чрезвычайно высоких доходах парламентариев. Но настоящая волна возмущения поднялась после того, как во время разгона митингующих под колёсами полицейского броневика погиб курьер на мотоцикле.

В Джакарте манифестанты попытались взять штурмом отделение полиции, а в городе Сурабая - резиденцию губернатора. Правоохранители применили слезоточивый газ и водомёты.

Глава государства пообещал провести расследование гибели мотоциклиста и призвал граждан к спокойствию. Для наведения порядка в столицу направят военных, сообщает "ТВ Центр".