Бельгия выступает против конфискации российских замороженных активов, заявил глава МИД Максим Прево. Он отметил, что экспроприация активов приведет к подрыву финансовой стабильности Европы и станет системным риском для всего Евросоюза. По словам Прево, российские суверенные активы стоит использовать в качестве рычага давления на переговорах. Тем не менее, ЕС пока не готов сдавать проект "Украина".

Берлин и Париж сейчас в авангарде европейских нападок на Москву. Чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, западные политики запугивают население мнимой российской угрозой, хотя президент Владимир Путин неоднократно и подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО.

Тем временем, ВСУ целенаправленно бьют по невоенным целям на территории России. Под ударами украинских ракет и беспилотников - жилые дома, школы, железные дороги и электростанции. Примечательно, что признавать это наконец начинают и в ООН.

Мирослав Енча, помощник генерального секретаря ООН: "Мы ещё раз заявляем, что нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право. Мы осуждаем все подобные нападения. Они неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Это ставит под угрозу и наметившуюся перспективу дипломатического решения конфликта".

Особо Мирослав Енча отметил недавние удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам в России и пожар, который начался после падения украинского беспилотника возле Курской АЭС. Российская сторона позитивно оценивает такие перемены в западных подходах к украинскому конфликту.