Октябрь объявлен месяцем московской промышленности

Октябрь этого года объявлен месяцем московской промышленности. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своих социальных сетях.

Он отметил, что в секторе работают более четырёх с половиной тысяч предприятий, ежегодно открываются 150 новых высокотехнологичных компаний. Чтобы продемонстрировать достижения московской промышленности, пройдёт несколько крупных мероприятий. В их числе - ежегодная спартакиада "Моспром", тематические хакатоны, национальная премия "Лучший промышленный дизайн России", где впервые организуют образовательную программу.

7 октября, в День московской промышленности состоится праздничный концерт и награждение заслуженных работников.