Артисты музыкальной академии выступили в финале чемпионата "АртМастерс"

Уникальное мультимедийное шоу, посвящённое столетию памяти Сергея Есенина, представили финалисты чемпионата "АртМастерс-2025". Для создания одного из ключевых событий этого творческого соревнования объединились участники сразу трёх компетенций: "Композиторы популярной музыки", "Моунш-дизайнеры" и "Дизайнеры виртуальных миров".

На масштабном концерте яркие сценические образы и визуальные эффекты дополнили выступления артистов музыкальной академии. Победители и призёры чемпионата будут названы 30 сентября, на торжественной церемонии в Большом театре, сообщает "ТВ Центр".