Специалистам удалось по косточкам собрать скелет молодого мамонта с Ямала

Редчайшее событие в мире науки. В Ленинградской области тщательно восстановили и подготовили для экспозиции обнаруженный на Ямале скелет молодого мамонта. Останки древнего гиганта прекрасно сохранились в условиях вечной мерзлоты.

На протяжении семи месяцев скелет доисторического животного собирали из четырёхсот цельных костей и раздробленных фрагментов. Судя по размерам и по тому, что сейчас учёные знают о мамонтах, это был молодой самец ростом не более двух метров и не старше 15 лет. Возраст костей по анализу ДНК - около 50 тысяч лет. Получается, этот мамонт жил на нашей планете в эпоху раннего палеолита.

Юрий Стариков, заведующий мастерской реставрации естественно-исторических предметов Международного центра реставрации: "Это достаточно редкое событие. Как правило скелеты собраны во многих музеях России и за рубежом из разных особей. А вот чтобы был целый единый скелет - это редкое явление. Каждая находка имеет большую ценность для исследований".

Об удивительной находке несколько лет назад сообщил обычный рыбак, житель небольшого посёлка у озера Печевалавато под Салехардом. В честь рыбака - Константина Тадибе - палеонтологи, которые приехали в тундру на раскопки, решили назвать ископаемый артефакт.

Фрагменты мамонта Тадибе на вертолётах, потом на самолёте перевезли из Ямало-Ненецкого автономного округа в Ленинградскую область, в Международный центр реставрации. Здесь стало понятно, что найденных останков хватит, чтобы воссоздать скелет полностью. Сохранились даже небольшие фрагменты шкуры - их чистили, обезжиривали, а потом собирали в единое полотно.

Некоторые фрагменты воссоздавали с помощью современных технологий. Например, недостающие зубы. А другие части скелета, наоборот, намеренно сохранили в том виде, в каком и нашли в земле. Например, череп мамонта. Его оставили как есть, чтобы можно было увидеть, что внутри он пористый. Это облегчило внешне огромную голову животного и создавало дополнительную защиту мозга, при столкновении, например, в драке с другими особями.

Конструкцию специально сформировали в горизонтальном положении на разборном подиуме. Для того, чтобы Тадибе можно было легко транспортировать. До февраля 2026 года отреставрированный скелет ямальского мамонта можно будет увидеть в реставрационном центре Ленинградской области. А потом он вернётся в Салехард, чтобы стать частью постоянной экспозиции Музейно-выставочного комплекса имени Шемановского.