1 сентября государство нанесёт новый удар по мошенникам

С 1 сентября в России заработает комплекс мер по борьбе с мошенниками. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил о законах, вступающих в силу этой осенью.

В частности, заработает так называемый период охлаждения при выдаче кредитов гражданам. Длительность запрета на выдачу ссуд будет зависеть от суммы. От 50 до 200 тысяч рублей он составит четыре часа, свыше 200 тысяч рублей – двое суток.

Кроме того, россияне смогут оформить самозапрет на выдачу кредита в МФЦ. Раньше это можно было сделать только в приложении или на портале госуслуг.

Ещё с 1 сентября правоохранительные органы смогут во внесудебном порядке получать от банков информацию по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц для расследования уголовных дел.

"Созданы механизмы, позволяющие защитить от действий мошенников людей, а также уберечь их от финансовых потерь", - отметил Володин.