В России зарегистрирован второй случай лихорадки чикунгунья

В России зафиксирован второй завозной случай лихорадки чикунгунья. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Накануне с этим заболеванием был выявлен мужчина, прилетевший в Москву из Шри-Ланки. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Все заболевшие - члены одной семьи, они отдыхали на Шри-Ланке. Сейчас проводится исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой.

В ведомстве подчёркивают, что рисков распространения инфекции в России нет. Вирус не передаётся от человека к человеку, а только через укусы насекомых.

Основные симптомы лихорадки чикунгунья – высокая температура, боли в суставах и в мышцах, тошнота, усталость и сыпь. Переносчиками болезни являются комары. Вакцины и лекарства от лихорадки чикунгунья нет. Врачи применяют симптоматическое лечение.