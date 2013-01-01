Украинские СМИ сообщают об убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия

Во Львове убили общественного деятеля, пишет УНИАН. Вероятно, это Андрей Парубий - бывший председатель Верховной рады Украины.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию Львова около полудня. Пострадавший скончался на месте. Обстоятельства инцидента выясняются.

В 2013-2014 году он координировал проведение Евромайдана, был комендантом палаточного лагеря в Киеве. Затем возглавлял СНБО Украины. В 2016 году избран главой украинского парламента, был на этом посту до 2019 года.

Состоял в партиях "Наша Украина", "Фронт перемен", "Батькивщина", Народный фронт. В 2019 году Парубий принял участие в съезде партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, позже был избран народным депутатом. На местных выборах 2020 года курировал избирательную кампанию "Европейской солидарности" в Волынской области.