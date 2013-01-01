Стали известны детали убийства Парубия во Львове

Экс-главу СНБО и Верховной рады Андрея Парубия застрелил курьер службы доставки. Об этом сообщает издание "Страна.ua". Киллер стрелял в политика восемь раз. После этого он положил пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде.

Владимир Зеленский уже подтвердил, что Парубия застрелили сегодня во Львове. Он выразил соболезнования родным и близким политика.

В 2013-2014 году он координировал проведение Евромайдана, был комендантом палаточного лагеря в Киеве. Затем возглавлял СНБО Украины. В 2016 году избран главой украинского парламента, был на этом посту до 2019 года.

Состоял в партиях "Наша Украина", "Фронт перемен", "Батькивщина", Народный фронт. В 2019 году Парубий принял участие в съезде партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, позже был избран народным депутатом. На местных выборах 2020 года курировал избирательную кампанию "Европейской солидарности" в Волынской области.