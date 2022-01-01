Армия России освободила Камышеваху в ДНР

Армия России освободила населённый пункт Камышеваха в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Ещё минувшей ночью нанесён удар по складам боеприпасов, местам хранения беспилотников, предприятиям ракетной и авиационной промышленности Украины.

Силы ПВО за последние 24 часа уничтожили управляемую авиабомбу, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 233 беспилотника ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.