Минобороны отчиталось о ночных ударах по украинским ракетным заводам

Сегодня ночью нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования по предприятиям ракетной и авиационной промышленности Украины. Как сообщили в Минобороны, цели удара достигнуты, все объекты поражены.

Также за минувшие сутки наши войска освободили населённый пункт Камышеваха в ДНР и ударили по складам боеприпасов и местам хранения беспилотников противника.

Средствами ПВО за 24 часа сбиты управляемая авиационная бомба, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 233 беспилотника ВСУ.