6 сентября в Москве стартует "Марафон добрых дел"

В Москве пройдёт "Марафон добрых дел", приуроченный ко Всемирному дню оказания первой помощи. Как сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин в своих социальных сетях, он стартует 6 сентября и продлится до 15 сентября.

В волонтёрских центрах "Доброе место" организуют серию бесплатных мастер-классов. Специалисты научат, как действовать при инсультах, ожогах, травмах, кровотечениях. Всего запланировано более ста мероприятий для людей разных возрастов.

Чтобы принять в них участие, нужно зарегистрироваться на сайте mosvolonter.ru. Уроки по оказанию первой помощи пройдут и в школах.