Собянин рассказал о городских огородах в парках

В московских парках появились городские огороды. На них любой желающий может научиться выращивать овощи. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что этим летом парки столицы посетили порядка 89 миллионов раз. В них есть всё для занятий спортом: оборудованы удобные площадки, регулярно проходят тренировки и соревнования в разных дисциплинах.

Впервые в этом сезоне москвичи и гости столицы смогли посмотреть любимые фильмы в кинотеатрах под открытым небом. Также были организованы лекции и мастер-классы в рамках проекта "Кино в парках".