Убитый во Львове Парубий был причастен к бойне в одесском Доме профсоюзов

Экс-спикер верховной Рады и бывший глава СНБО Украины Андрей Парубий застрелен во Львов. По официальным данным, покушение совершил киллер, одетый как один из курьеров международной службы доставки. Сделав несколько выстрелов, убийца спрятал пистолет в сумку и уехал на велосипеде.

Андрей Парубий был комендантом Евромайдана, возглавлял его самооборону. Во время госпереворота именно из здания киевской филармонии, за которое он отвечал, открыли стрельбу по милиции и протестующим.

Парубий также считается причастным к пожару 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, где погибли десятки человек. За преступления против мирных жителей Донбасса Парубий был объявлен в розыск МВД, сообщает "ТВ Центр".