Мария Захарова посоветовала Фридриху Мерцу сходить к психиатрам. Так в интервью ТАСС спикер российского МИДа отреагировала на недавнее заявление немецкого канцлера о вмешательстве Москвы в дела ФРГ.

Берлин три года поставляет Киеву вооружения, включая тяжёлую технику, а канцлер обеспокоился якобы вмешательством Россией через соцсети, отметила Захарова. Дипломат подчеркнула, что обман с Минскими соглашениями привёл к сотням тысяч убитых и покалеченных, но Берлину страшно от, как выразилась Захарова, котиков в соцсетях.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия дестабилизирует большую часть Германии и вмешивается в её жизнь, проводя операции в соцсетях. Что это за операции, Мерц не уточнил. Зато он сказал, что его разведка каждый день докладывает об атаках на инфраструктуру Германии.