Москвичам пообещали возвращение июльской жары

В столичный регион вернулась июльская жара. До плюс 30 градусов ожидается в Москве до вечера 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Москвичам посоветовали пить больше воды, носить одежду из натуральных тканей светлого цвета и головные уборы, а также не оставлять детей и животных в машинах.

Первый день осени в Москве тоже обещает быть тёплым, сообщает Гидрометцентр. Ночью столбики термометров опустятся до 14-16 градусов, а днём воздух прогреется до 22-27 градусов. В Подмосковье местами пройдёт небольшой дождь.