Астрономы предупредили об опасной для землян активности на Солнце

Опасная активная область под номером 4197 на Солнце развернулась в сторону Земли. В этой области накоплена большая энергия, но мощных вспышек пока не произошло.

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, область 4197 привлекает к себе внимание всех мировых центров космической погоды. В ближайшие дни она будет представлять собой наибольшую опасность для планеты за всё время своего существования, утверждают специалисты.

Поведение области говорит о накоплении энергии, которое обычно предшествует особенно крупным солнечным вспышкам. Обычно вспышки приводят к выбросу плазмы из тела Солнца. На Земле они вызывают магнитные бури.

В такие дни метеозависимым людям рекомендуют соблюдать режим и принимать необходимые лекарства. Во время магнитных бурь на Земле возможны перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где они обычно не наблюдаются.