Американские ЧВК могут отправиться на Украину в качестве гарантий безопасности. Не исключено, что частные военные компании займутся строительством фортификационных сооружений и новых военных баз, а также защитят интересы американского бизнеса в Незалежной.

Такой сценарий США обсуждают с европейскими странами, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на свои источники. Если верить им, то в Европе полагают, что размещение представителей американских ЧВК на Украине будет сдерживающим фактором для России. Якобы отправка сотрудников ЧВК вместо действующих военнослужащих США развеет опасения многих сторонников Трампа, которые против участия Вашингтона в зарубежных военных кампаниях.

На самом деле любой сценарий с привлечением будь то штатных военных или бойцов частных компаний противоречит позиции России, о которой не раз говорили в Кремле. Москва не допустит присутствия на Украине контингентов из США или других стран НАТО, заявляли ранее в России.

Известно, что во время спецоперации Армия России уже наносила удары по скоплениям и местам дислокации иностранных наёмников, в том числе из частных компаний.