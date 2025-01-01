Российские войска освободили 99,7% территории ЛНР, им осталось отбить у ВСУ менее 60 квадратных километров. Об этом сообщил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года, передаёт ТАСС.

В Сумской области под контроль российских войск перешли 210 квадратных километров территории и 13 населённых пунктов. Также российская армия выровняла фронт на границе ДНР и Днепропетровской области. Это стало возможным благодаря освобождению посёлка Камышеваха.

Под контролем российских военных находятся также 74% территории Запорожской и 76% Херсонской областей. Ещё Армия России практически полностью блокировала Купянск и освободила около половины его территории. В целом же продолжается наступление по всей линии фронта.

Всего с марта этого года освобождено более трёх с половиной тысяч квадратных километров территории и 149 населённых пунктов, также наши военные улучшили позиции в Харьковской области.

По словам Герасимова, Россия продолжает наносить удары по военным объектам противника. Минувшей ночью поражены цеха предприятий "Южмаш", "КБ имени Янгеля" в Днепропетровске и "Мотор Сич" в Запорожье, а также инфраструктура на десяти аэродромах Украины.

Спецоперация будет продолжена, заверил начальник Генштаба. Сегодня стратегическая инициатива полностью находится у российских войск, сказал он.