Этой ночью российские ВКС и ракетные войска наносили удары по целям в Донбассе. Для поражения объектов ВСУ был использован весь спектр вооружений от ударных дронов до оперативно–тактических комплексов.

Били по заводу в Павлограде, складу военной продукции и площадке, где националисты собирались развернуть ЗРК Patriot. Мощные взрывы прогремели в Одессе, в морском порту Ильичёвска. Атакована инфраструктура и техника, которую ВСУ используют для транспортировки грузов. Уничтожены и военные составы на железнодорожной станции Синельниково, в Днепропетровской области.

А в зоне СВО, на константиновском направлении, наши бойцы обнаружили и подорвали две гаубицы противника. Без огневой поддержки националисты вынуждены были покинуть свои позиции. Наступление на этом участке активно поддерживает авиация. Пусками управляемых ракет ликвидирован один из укрепрайонов.

В Днепропетровской области российские войска готовятся к штурму опорных пунктов ВСУ в районе села Ивановка. Перед тем как начать продвижение, наши бойцы уничтожили замаскированный танк бандеровцев и несколько пунктов управления в лесополосах, сообщает "ТВ Центр".