Подвиги российских бойцов в зоне СВО: мичман Мукиенко взорвал вражескую колонну

Мичман Сергей Мукиенко получил приказ заминировать перекрёсток, по которому должна была пройти вражеская колонна. Он скрытно пробрался к дороге, но был атакован дроном противника. Уничтожив его, Мукиенко выполнил поставленную задачу, бронетехника ВСУ была разгромлена.

Старший сержант Алексей Сорока ночью заметил группу украинских диверсантов, которая направлялась к опорному пункту. Алексей сумел обойти неприятеля с фланга и открыл огонь из гранатомёта. Враг понёс значительные потери и бежал в лесополосу. Но штурмовики не дали боевикам уйти и ликвидировали всех, сообщает "ТВ Центр".