Умиление и хорошее настроение: на ВДНХ прошёл необычный парад корги

Август, корги, ВДНХ. Такого ажиотажа не ожидали даже организаторы. На первый в истории выставки парад королевских корги зарегистрировалось 350 участников. К началу мероприятия пришли более шестисот, после чего считать четвероногих перестали.

Царевны, принцессы, черепахи и динозавры. Полёт фантазии хозяев корги неистощим. Правда, их питомцы не всегда согласны с выбором. Бравый моряк Дюшес сохраняет нордическое спокойствие, не рассчитывая на победу.

Этот парад можно смело назвать самым элегантным из существующих. Участники движутся с достоинством королей, не наступая на чужие лапы и хвосты. Публика ликует, хозяева переживают. Впереди - конкурс костюмов. У строгого жюри свои критерии - оно оценивает семейный вклад.

Неудивительно, что в числе победителей оказалась и Стрелка. Она же - птица Говорун. Оказалось, что за развлекательной программой стоит глубокий смысл.

"Это мероприятие направлено прежде всего на формирование общего духа и тёплых взаимоотношений. Мы хотим вызвать улыбки людей", - говорит эксперт зооиндустрии Евгения Дементьева.

Судя по реакции, пушистые участники точно запомнят этот день, а на ВДНХ надолго запомнят влюблённых в людей корги.