Белый дом выступил с заявлением: Трамп жив

Белый дом опроверг появившиеся в Сети сообщения о смерти Дональда Трампа. Президент США полностью здоров, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник в администрации президента.

Близкие к Трампу чиновники пообещали, что в субботу он выйдет поиграть в гольф. Позже появились кадры, на которых запечатлен Дональд Трамп со своей внучкой. Правда, некоторые особо дотошные наблюдатели утверждали, что эти кадры сделаны в середине лета.

Сообщения о возможной смерти Трампа стали распространяться в Сети 30 августа. В поисковиках завирусились такие запросы, как "Trump is Dead", "Trump Died" и "President Vance". Всё дело в том, что президент не появлялся на публике несколько дней. Также в планах Белого дома на следующую неделю нет мероприятий с участием Трампа.

Интересно, что два дня назад вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с неожиданным заявлением. В интервью изданию USA Today он сказал, что готов занять место Дональда Трампа, "если случится ужасная трагедия".