Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил главу Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения.

"Своей многолетней деятельностью на посту главы государства Вы снискали искреннее уважение и у белорусских граждан, и у россиян. Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие дружественных отношений и многопланового сотрудничества между нашими странами, в защиту общих законных интересов Москвы и Минска на международной арене", — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля вечером 30 августа.

Глава Кремля отметил, что дорожит "добрыми, товарищескими отношениями" с Александром Лукашенко, которые позволяют откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы.

"Желаю Вам, дорогой Александр Григорьевич, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов", — заключил президент России.