Китай готов сотрудничать с республикой Беларусь ради мира

Китай готов вместе с Беларусью выполнять миссию времени. Об этом 31 августа сообщил глава компартии Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

"Сегодня, когда в мире происходят глубочайшие перемены, человечество вновь находится на перепутье. Мы готовы с нашими белорусскими партнерами вместе выполнять миссию времени, претворять в жизнь подлинную многосторонность ради мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша во всем мире", — сказал лидер Китая, слова которого приводит белорусское госагентство Белта.

Си Цзиньпин отметил, что китайско-белорусские отношения всестороннего стратегического партнерства развиваются на высоком уровне.

31 августа в китайском городе Тяньцзине состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. В нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций, включая президента России Владимира Путина.