Путин в День шахтёра обратился к горнякам Донбасса

Россия отмечает День шахтёра. Сейчас добычу угля в нашей стране ведут около 180 предприятий, в отрасли заняты более 143 тысяч человек. Нынешний праздник установлен в честь мирового рекорда знаменитой бригады Алексея Стаханова, которая в Донбассе выдала на гора за сутки 102 тонны угля при норме семь. Сегодня исполнилось 90 лет с момента этого события, сообщает "ТВ Центр".

О подвиге стахановцев в своём обращении напомнил Владимир Путин. Президент поздравил горняков и подчеркнул, что государство сделает всё, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие угольной отрасли, поддержать коллективы угледобывающих компаний.

"Особые слова благодарности за результативный труд горнякам Кузбасса, где добывается половина российского угля и, конечно, героического Донбасса, которые работают в сложнейших условиях, показывая пример стойкости и надежности. Желаю всем горнякам России здоровья, благополучия и новых успехов", - сказал Путин.