В Индонезии к разгону протестующих привлекли армию

Четыре человека погибли и несколько пострадали в результате уличных протестов в Индонезии. С каждым днём выступления становятся всё более массовыми.

Не прекращаются погромы в столице страны Джакарте. Рабочие и студенты возмущены чрезвычайно высокими доходами парламентариев. Очередную волну народного гнева вызвала гибель курьера-мотоциклиста под колёсами полицейской машины.

В городе Макасар протестующие подожгли здание регионального парламента. Несколько чиновников оказались заблокированы внутри. Им пришлось выпрыгивать из окон. По данным полиции, погромы сопровождались мародёрством.

Для разгона бушующей толпы правоохранители применили слезоточивый газ и водомёты. Наводить порядок в охваченные протестами города направили военных. Президент страны отменил свой визит в Китай, сообщает "ТВ Центр".