Начался четырёхдневный визит Путина в Китай

Владимир Путин прибыл с официальным четырёхдневным визитом в Китай. Борт номер один приземлился в аэропорту города Тяньцзинь. Сегодня там открывается саммит Шанхайской организации сотрудничества. Форум называют самым масштабным за всю историю существования ШОС. Кроме того, российский лидер выступит на саммите "ШОС плюс" с участием стран СНГ и БРИКС, проведёт серию двусторонних встреч.

Город Тяньцзинь увешан вывесками и плакатами, где на двух языках – китайском и русском - приветствуют участников встречи. Китай уже не раз принимал мероприятие ШОС. Трижды в Шанхае, потом в Пекине и Циндао. И вот Тяньцзинь готов встречать гостей, как говорят тут, безупречной улыбкой и гордой осанкой.

Событие для северного города – уникальное. Тяньцзинь - морские ворота КНР, всего в ста километрах от Пекина, где и начинался Шёлковый путь. А теперь законно получил статус стратегического пункта инициативы "Один пояс, один путь".

Российский флаг в аэропорту Тяньцзиня – в честь прибытия Владимира Путина. У трапа - почётный караул и красная ковровая дорожка. Передвигаться российский лидер будет на своём "Аурусе", но с китайскими дипломатическими номерами. Это особый знак уважения от принимающей стороны. Владимир Путин уже второй раз в этом городе. В 2018 году вместе с председателем КНР он наблюдал здесь за игрой юношеских хоккейных команд России и Китая.

Визит продлится четыре дня. Запланирован целый марафон двусторонних и трёхсторонних встреч. В Китай уже прибыли премьер Индии, президенты Вьетнама, Азербайджана, Армении. Накануне прилетел и президент Беларуси. В повестке саммита ШОС глобальные вопросы: от борьбы с терроризмом и укрепления информационной безопасности до разработки новых вариантов защиты международного порядка. Страны планируют принять стратегию организации на ближайшие десять лет и утвердить Банк развития.

Это на Западе сейчас разговоры в основном о противодействии и санкциях против неугодных стран. А ШОС создавалась для развития сотрудничества – взаимовыгодного и полезного. Делегации стран-участниц собираются подписать здесь около двадцати документов об укреплении связей торговых, культурных и образовательных.

Россия и Китай следующие два года посвятят именно образованию. Пекин делает активный упор на новые технологии. На выставках саммита в эти дни – роботы, готовые выполнить любую работу: разложить посылки, потушить пожар... Такие, возможно, скоро будут выписывать штрафы китайским водителям.

Самое важное для сохранения мира и дружбы – помнить историю, которая связывает страны. После саммита ШОС в Пекине будут отмечать 80 годовщину победы над милитаристской Японией и завершение Второй мировой войны. Главным гостем на этих торжествах будет российский президент.