В Кёльне полиция разогнала митинг в поддержку России

Немецкая полиция разогнала антивоенную демонстрацию в Кёльне. Сообщается, что в акции приняли участие около трёх тысяч человек.

После того, как шествие было остановлено, начались стычки митингующих с правоохранителями, которые пустили в ход дубинки и применили слезоточивый газ. Есть пострадавшие с обеих сторон, сообщает "ТВ Центр".

Собравшиеся требовали прекратить милитаризацию Германии и военную поддержку Украины, выступали за восстановление отношений с Россией и мир в секторе Газа. Поводом стал принятый правительством спорный законопроект о возможности возврата к обязательной воинской повинности.