Зрители "ТВ Центра" увидят лучшие кадры финала фестиваля "Спасская башня"

В Москве завершается один из самых зрелищных и масштабных фестивалей года - "Спасская башня". Лучшие военные оркестры со всего мира сегодня дают грандиозный заключительный концерт у стен Кремля. В 20 часов "ТВ Центр" будет вести прямую трансляцию церемонии закрытия.

Рядом со Спасской башней развернут мобильный городок. Это передвижная телевизионная студия. Режиссёры, операторы, редакторы, звукорежиссеры - тоже участники зрелищного действа - вместе с музыкантами готовятся к церемонии закрытия фестиваля.

Красная площадь, на 10 дней ставшая сценой для военных оркестров, в этот вечер превратится ещё и в съёмочную площадку. Чтобы телезрители ощутили эффект абсолютного присутствия, по периметру установлены восемь десятков звуковых радиосистем и шумовые микрофоны. Масштаб действа покажут в мельчайших подробностях. На музыкантов, которые выходят на брусчатку Красной площади, направлены объективы 18-ти камер.

Традиционно, телезрители нашего канала имеют самые лучшие места. Камеры снимают с самых выгодных ракурсов. На некоторых установлены настолько мощные объективы, что телезритель увидит то, что недоступно присутствующим на трибунах – будет полное погружение во все детали происходящего.

"Спасская башня" в Москве проходит уже в 17-й раз. В этом году тема фестиваля - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Десять стран-участниц, почти полторы тысячи музыкантов. Финальный концерт фестиваля и церемония закрытия уже сегодня - на Красной площади и в каждом доме телезрителей нашего канала.