Зимой в Москве пройдёт четвёртая выставка "ПРОреставрацию"

В Москве пройдёт выставка под названием "ПРОреставрацию". Как сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своих социальных сетях, с 4 по 7 декабря в историческом здании типографии Ивана Сытина соберутся профессионалы отрасли, представители производственных компаний, учебных заведений и музеев.

Запланировано более двухсот мероприятий - дискуссии, круглые столы, мастер-классы. Главная тема - импортозамещение в реставрационных технологиях.

Российские производители представят свыше ста передовых отечественных решений и технологий для сохранения памятников архитектуры.