Сильный пожар на складе с горючими материалами тушат в Балашихе

Мощный пожар охватил несколько зданий в подмосковной Балашихе. Сначала загорелся склад с химическими веществами, затем огонь перекинулся на соседние промышленные здания.

Корреспондент "ТВ Центра" сообщает, что на месте происшествия работают несколько экипажей спасателей и пожарных.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Информации из официальных источников о пострадавших не поступало. Дым от пожара виден за пределами Балашихи.

Площадь пожара превышает четыре тысячи квадратных метров. Тушение осложняется сильной задымлённостью и высокой горючей загрузкой помещения, сообщили в МЧС.