Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Привет, осень! Мы тебя заждались! Для представителей этого знака 1 сентября – огромное облегчение: Сатурн на время съехал, освободив пространство для ярких идей, эмоций и шуток.

Тельцы

Сентябрь откроется для вас встречами, переписками и новыми лицами, которые покажутся до странного знакомыми. Да-да, кто-то или что-то обязательно вернется!

Близнецы

Звезды напомнят о незавершенных проектах, забытых идеях или карьерных амбициях. Где вы хотите оказаться к концу года? Пора строить новый крутой маршрут.

Раки

В воздухе запах начала осени, и он будоражит память. Возможно, вы захотите вернуться к учебе, которую забросили год‑два назад – и в этот раз у вас все получится.

Львы

Даже королевской особе не обойтись без списка дел на осень. Самое время составить план покупок, где первым пунктом будет что-то шикарное – ну а как же иначе?

Девы

С новым сезоном вас! Сатурн мягко подводит представителей этого знака к решению переосмыслить отношения: как романтические, так и деловые, дружеские – любые.

Весы

Сентябрь начнётся с желания навести порядок в делах. Главное – не пытаться объять необъятное: сейчас время все оптимизировать, а не усложнять.

Скорпионы

Что‑то забытое снова постучится в вашу жизнь – старое увлечение, друг детства или незаконченный проект. Дайте шанс и позвольте жизни заиграть новыми красками.

Стрельцы

Вместе с осенней свежестью к представителям знака придет желание изменить что‑то в укладе жизни. Новый теплый плед, кофе-машина или утренний плей-лист для бодрости.

Козероги

Сентябрь призывает пересмотреть свои планы, особенно если они касаются учебы или переезда. А еще это хорошее время для ремонта автомобиля или техники.

Водолеи

Первая неделя осени идеальна, чтобы разобраться в своих финансовых привычках. Возможно, вы обнаружите новые способы вести бюджет или инвестировать.

Рыбы

Сатурн возвращается в ваш знак, но делает это по‑отечески мягко. Задайте себе вопрос: что я хочу и могу переделать, исправить, выбросить и перевернуть страницу.