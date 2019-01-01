Собянин рассказал об уникальных особенностях станции "Кунцевская"

Станции "Кунцевская" Филёвской линии московского метро сегодня исполнилось 60 лет. Как отметил мэр Сергей Собянин в своих соцсетях, сейчас это крупный транспортный узел, с пересадками на Арбатско-Покровскую, Большую кольцевую линии и МЦД-1. В рабочий день там совершают более 60-ти тысяч поездок.

У "Кунцевской" есть и свои уникальные особенности. Это единственная станция в метро с одной платформой для движения поездов в обоих направлениях, и с тремя путями, которые регулярно используют для перевозки пассажиров.

Мэр также напомнил о масштабной трёхлетней реконструкции, которая завершилась в 2019 году. Тогда были капитально отремонтированы станционные комплексы, инженерные коммуникации и запущены современные российские поезда типа "Москва".