Победители конкурса "Большая перемена" отправились в путешествие по России

Победители шестого сезона конкурса "Большая перемена" отправились в путешествие по знаковым городам России. Экскурсия стартовала накануне с Казанского вокзала. Всего участвуют 300 школьников из десятков регионов.

Поездка пройдёт в два рейса: первые 150 ребят проедут от Москвы до Владивостока, а вторая группа стартует в путешествие обратным маршрутом. Поездка организована на специально оборудованном поезде.

Школьники увидят культурные и природные достопримечательности страны, также для них будут проводить лекции и мастер-классы, сообщает "ТВ Центр".