Пять человек погибли от отравления поддельным алкоголем в Нижегородской области

В Нижегородской области пять человек скончались от отравления суррогатным алкоголем. Как сообщает региональный главк СКР, возбуждено уголовное дело о сбыте опасной продукции.

ЧП произошло в городе Балахны. В местную больницу ночью доставили троих мужчин и женщину с признаками отравления суррогатным алкоголем. Врачи сделали всё возможное, но они скончались. Ещё один мужчина умер в квартире дома на улице Чапаева.

Следователи выясняют, какие спиртные напитки употребляли отравившиеся. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели.