Путин и Си Цзиньпин тепло поприветствовали друг друга

Владимир Путин прибыл в конгресс-центр "Мэйцзян" в городе Тяньцзине, где начинаются мероприятия Шанхайской организации сотрудничества, сообщает ТАСС.

Президента России тепло встретил председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. Политики провели совместное фотографирование.

Сегодня начался четырёхдневный визит Владимира Путина в Китай. Борт номер один приземлился этой ночью в аэропорту города Тяньцзинь. Там пройдёт саммит Шанхайской организации сотрудничества - самый масштабный за всю историю существования ШОС.

Кроме того, российский лидер выступит на саммите "ШОС плюс" с участием стран СНГ и БРИКС, проведёт серию двусторонних и трёхсторонних встреч, примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-леитя победы над милитаристской Японией.