В "Лужниках" появится уникальная архитектурно-художественная подсветка

В олимпийском комплексе "Лужники" появится уникальная архитектурно-художественная подсветка. О новом проекте подробно рассказал Сергей Собянин.

С помощью цвета, света, звука и интерактивных инсталляций будут объединены центральную площадь и прилегающие к ней боковые аллеи. В "Лужниках" появятся четыре смысловые зоны природных стихий - земли, воды, огня и воздуха.

Мэр отметил, что фасад большой спортивной арены превратится в мультимедийное живое полотно, у него будет даже медиакровля. Динамическая подсветка появится не только на спортивной арене, но и скульптурах, символизирующих землю и воду.