Мошенники стали использовать фальшивую платёжную систему Mir Pay

Мошенники стали обманывать россиян с помощью поддельной платёжной системы Mir Pay. О новом инструменте аферистов рассказали ТАСС в пресс-службе МВД.

Вот как это происходит: преступники убеждают жертв скачать предлагаемые ими приложения для бесконтактных платежей под видом переустановки мобильного приложения банка. При этом используется так называемый обратный NFC, который имитирует приложение Mir Pay и подключает к мобильному телефону жертвы карты злоумышленников.

Когда гражданин прикладывает заражённый смартфон к банкомату, все средства с его карт переходят на карты мошенников. В МВД попросили россиян не устанавливать мобильные приложения без проверки.