Выброшенная Солнцем плазма ударит по Земле в ночь на 2 сентября

Жителей Земли ждёт сильная магнитная буря. Выброшенная Солнцем плазма ударит по нашей планете в ночь на 2 сентября.

Как сообщили в Институте космических исследований РАН, скорость плазмы довольно высокая - около 900 километров в секунду. Предварительно, наиболее достоверным считается уровень бурь G3 - сильные события, не наблюдавшиеся уже около трёх месяцев.

Накануне астрономы предупреждали о мощных вспышках на Солнце. Обычно они приводят к выбросу плазмы из тела светила. На Земле в такие дни наблюдаются магнитные бури.

Врачи рекомендуют метеозависимым людям соблюдать режим и принимать необходимые лекарства. Во время магнитных бурь на Земле возможны перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где они обычно не наблюдаются.