Путина встретили на красной дорожке в Тяньцзине "Калинкой-малинкой"

Владимира Путина приветствовали в Тяньцзине песней "Калинка-малинка". Президент России прибыл на торжественный приём от имени председателя КНР в честь участников и гостей саммита ШОС.

Проход Путина по красной ковровой дорожке к Си Цзиньпину и его супруге сопровождала известная русская народная песня в исполнении оркестра.

После приветствия Путин вместе с Си Цзиньпином и его супругой ожидал других лидеров на церемонии фотографирования. Видно, что они о чём-то разговаривали.

На приёме для высоких гостей председатель КНР заявил, что Шанхайская организация сотрудничества стала важной силой, способствующей построению нового типа международных отношений. Он также выразил уверенность, что проведение саммита ШОС в Тяньцзине придаст новый импульс устойчивому развитию организации.

Сегодня начался четырёхдневный визит Владимира Путина в Китай. Борт номер один приземлился этой ночью в аэропорту города Тяньцзинь. Там пройдёт саммит Шанхайской организации сотрудничества - самый масштабный за всю историю существования ШОС.

Кроме того, российский лидер выступит на саммите "ШОС плюс" с участием стран СНГ и БРИКС, проведёт серию двусторонних и трёхсторонних встреч, примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.